Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Radu le-a dezvaluit fanilor din mediul online cateva dintre secretele sale culinare! Fosta concurenta de la „Chefi la Cuțite” le-a prezentat astfel acestora o rețeta pe cat de gustoasa, pe atat de simpla, de piure de urzici și ștevie. Iata cum poți gati preparatul in doar cateva minute!

- Claudia Radu le-a facut o bucurie fanilor ei și le-a dezvaluit celebra ei rețeta de noodles cu pui. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a oferit toate detaliile și a explicat pas cu pas tot ce trebuie facut pentru un preparat gustos, ca la carte.

- Vizibil afectata de dramele prin care a trecut din cauza bullying-ului, Claudia Radu a izbucnit in lacrimi, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars. Fosta concurenta de la ”Chefi la cuțite” le-a transmis un mesaj dureros celor care continua sa o judece și sa o critice din cauza kilogramelor…

- Claudia Radu a fost unul dintre semifinaliștii sezonului trecut ”Chefi la cuțite” și a cucerit publicul cu franchețea ei, dar și cu preparatele delicioase. Fosta concurenta pastreaza legatura cu cei care i-au admirat evoluția in competiția culinara de la Antena 1 pe contul ei de Instagram. In prezent,…

- Zi de mare, mare sarbatoare in familia Chefi la cuțite. Cați ani a implinit astazi Roxana Blenche de la? Ce urare i-a facut Claudia Radu prietenei sale? Cele doua au ramas apropiate, dupa ce competiția s-a incheiat. Fosta concurenta, copleșita cu mesaje emoționante din partea fanilor sai.

- Claudia Radu este una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite, care a avut un parcurs impresionant in competiție. Chiar și dupa ce sezonul 8 s-a terminat, bruneta a pastrat relația cu fanii, iar acum le ofera cele mai mari secrete ale sale pentru un smoothie de afine, pere și banana…

- Like Creața este in culmea fericirii! Fosta concurenta de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, a nascut in urma cu cateva zile o fetița. Cum se descurca frumoasa vedeta in rolul de mamica?

- Roxana Blenche i-a facut iubitului sau o declarație de dragoste emoționanta pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei lui de naștere. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8, i-a transmis o serie de urari care au topit inimile fanilor.