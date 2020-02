Stiri pe aceeasi tema

- Cum a reușit China sa-și mareasca rezervele valutare, in ciuda razboiului comericial și a epidemiei cu coronavirus. Are cea mai multa valuta din lume Rezervele valutare ale Chinei au inregistrat o crestere surprinzatoare in luna ianuarie, in contextul in care yuanul chinez s-a apreciat. Creșterea…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna ianuarie, in condițiile in care yuanul chinez s-a apreciat dupa ce Beijingul și Washingtonul au semnat un acord comercial parțial ce a pus pe pauza un conflict comercial ce dura de 19 luni și care a afectat puternic economia globala.

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna ianuarie, in condițiile in care yuanul chinez s-a apreciat dupa ce Beijingul și Washingtonul au semnat un acord comercial parțial cea a pus pe pauza un conflict comercial ce ține de 19 luni care a afectat puternic economia globala.Potrivit…

- China s-a angajat sa suplimenteze achizitiile de produse manufacturate americane cu aproape 80 de miliarde de dolari, in cadrul acordului comercial care va fi semnat miercuri la Washington, o tinta care ar putea oferi un avantaj mult-necesar pentru constructorul de avioane Boeing, dar care este pus…

- Statele Unite si China au ajuns la un acord comercial de principiu, care reduce unele tarife americane in schimbul unor achizitii chineze mai mari de produse agricole si alte bunuri americane, transmite Reuters, potrivit news.ro.Beijingul a acceptat sa cumpere produse agricole suplimentare…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP.In replica, Beijingul…

- China conditioneaza in continuare incheierea unui acord comercial interimar cu Statele Unite de reducerea tarifelor, a anuntat joi Ministerul chinez al Comertului, transmite Reuters, potrivit news.ro.”Partea chineza considera ca daca cele doua parti ajung la un acord pentru faza intai a unui…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…