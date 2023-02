Stiri pe aceeasi tema

Republica Ceha si-a redus cu 95% dependenta de gazele rusesti in ultimele opt luni, datorita importurilor din Norvegia si a celor de gaze naturale lichefiate din Tarile de Jos, a anuntat, miercuri, presa locala, care il citeaza pe premierul Petr Fiala, scrie agentia EFE.

Argentina si Brazilia vor anunta saptamana viitoare ca au inceput actiunile pregatitoare pentru o moneda comuna, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT).

Republica Ceha a receptionat primul din cele 14 tancuri de lupta Leopard 2 produse de compania germana Rheinmetall, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Țarile UE au redus cererea de gaze cu un sfert in noiembrie, chiar și in condițiile in care temperaturile au scazut, in cea mai recenta dovada ca blocul comunitar reușește sa iși reduca dependența de energia ruseasca de la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Financial Times

Tarile membre UE si-au exprimat joi divergentele de opinie cu privire la o propunere a Comisiei Europene destinata plafonarii pretului gazelor naturale, pe care majoritatea celor 27 de state au apreciat-o ca fiind ineficienta, ceea ce le-a obligat sa amane adoptarea altor masuri de raspuns la criza…

Cehia intentioneaza sa trimita politisti suplimentari la granita Ungariei cu Serbia anul viitor pentru a contribui la lupta impotriva grupurilor de traficanti de persoane, a declarat joi, la Praga, premierul Petr Fiala, potrivit DPA.

Republica Moldova a reușit sa reduca in luna octombrie consumul la gaz cu 57% și la electricitate cu 14,25%, a anunțat vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, conform deschide.md.

Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca a convenit cu omologul sau Vladimir Putin ca cerealele rusesti trimise in cadrul acordului de export din Marea Neagra sa ajunga gratuit in tarile africane sarace, relateaza Reuters, scrie news.ro.