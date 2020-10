Crucea Roșie a depunctat un plan de afaceri pentru o intreprindere sociala, printre alte motive, pentru ca rampele de acces ar fi ingreunat implementarea. Cu 20 de ani in urma: „Soțul care ma batea a venit peste mine și peste copil cand am decis sa divorțam. M-am impiedicat și am cazut cu pieptul fix in pragul asta. Și m-a injunghiat mișelește. Am avut norocul ca a ramas cuțitul ințepenit in coloana. A tras sa-l scoata, ca sa ma mai injunghie, dar s-a rupt manerul, iar lama a ramas in spatele meu”, iși amintește Simona Dumitru.Asistenta medicala, femeia și-a dat seama imediat ce i se intampla:…