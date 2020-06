Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre viorile la care a cantat marele George Enescu a ajuns dupa Al Doilea Razboi Mondial in dulapul unui schit din Pitesti. Iar meritul regasirii acelei viori de mare valoare ii apartine lui Barutzu T. Arghezi, fiul lui Tudor Arghezi.

- Scriitor si gazetar, Tudor Arghezi s-a nascut la Bucuresti, la 21 mai 1880. Tatal sau, Nicolae Theodorescu, originar din Carbunesti-Gorj, a fost arendas, apoi functionar la banca din Pitesti, conform ''Dictionarului general al literaturii romane'', editat sub egida Academiei Romane

- L. Orban: Guvernul este hotarat sa revigoreze industria de aparare FOTO: Alex Lancuzov Guvernul este hotarât sa revigoreze industria de aparare și sa asigure comenzi din partea Armatei Române pentru capacitațile de producție din industria de profil autohton, afirma prim-ministrul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode au participat, luni, la semnarea contractului de execuție a secțiunii 5 Curtea de Argeș – Pitești, a Autostrazii Sibiu – Pitești, anunța MEDIAFAX.Impreuna cu premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode, la…

- Federația Romana de Fotbal, in urma consultarilor avute cu reprezentanții cluburilor, a decis sa incheie sezonul competițional pentru copii și juniori. Afectate sunt și cinci cluburi argeșene, care aveau echipe in Campionatele Naționale ”Under 17” și ”Under 19”: CS Mioveni, FC Argeș, LPS Pitești, CN…

- Valorile termice vor fi, așadar, mai scazute decat mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi mai mult noros. Mai ales pe parcursul zilei vor fi averse in Muntenia, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, Moldovei, local in Dobrogea și izolat in…

- Albert Chambers, un veteran de razboi britanic in varsta de 99 de ani, s-a vindecat de coronavirus si a parasit spitalul in aplauzele cadrelor medicale.La iesirea din spital, asistentele medicale de la Spitalul Tickhill Road din Doncaster, South Yorkshire, i-au facut o garda de onoare veteranului de…

- Castigatorii Concursului International ''George Enescu'' 2020 de la sectiunile vioara, violoncel si pian vor beneficia de un premiu special, nou introdus in pachetul competitiei, constand intr-un concert impreuna cu Orchestra Filarmonica Bohuslav Martinu in noiembrie, la Musikverein…