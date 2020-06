Stiri pe aceeasi tema

- La 250 de ani de la nastere, Ludwig van Beethoven (1770-1827) este sarbatorit in intreaga lume. Joi, 28 mai 2020, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu“, condusa de Jin Wang, va avea in program in cadrul stagiunii online, un program exclusiv dedicat creatorului german.

- Raluca Raducanu, cunoscuta ca Fata cu Vioara de Cristal și fosta concurenta X Factor, susținuta de ONG-ul Taxiul cu Bomboane, a dat startul inițiativei de a darui ritmuri de vals celor ce trateaza zi de zi pacienți care se lupta cu noul coronavirus. Pentru cateva momente, personalul medical s-a bucurat…

- Scriitor si gazetar, Tudor Arghezi s-a nascut la Bucuresti, la 21 mai 1880. Tatal sau, Nicolae Theodorescu, originar din Carbunesti-Gorj, a fost arendas, apoi functionar la banca din Pitesti, conform ''Dictionarului general al literaturii romane'', editat sub egida Academiei Romane

- Albert Chambers, un veteran de razboi britanic in varsta de 99 de ani, s-a vindecat de coronavirus si a parasit spitalul in aplauzele cadrelor medicale.La iesirea din spital, asistentele medicale de la Spitalul Tickhill Road din Doncaster, South Yorkshire, i-au facut o garda de onoare veteranului de…

- Dirijorul Alexander Walker, care a condus oratoriul "Visul lui Gerontius" de Edward Elgar in cadrul stagiunii online a Filarmonicii "George Enescu", vorbeste despre dificultatile muzicienilor care fac acum muzica online si au pierdut legatura directa cu energia publicului, dar si mijloacele de trai…

- Castigatorii Concursului International ''George Enescu'' 2020 de la sectiunile vioara, violoncel si pian vor beneficia de un premiu special, nou introdus in pachetul competitiei, constand intr-un concert impreuna cu Orchestra Filarmonica Bohuslav Martinu in noiembrie, la Musikverein…

- Fostul președinte Traian Basescu a decis sa inițieze un ”serial” in care sa explice cetațenilor planul Europei pentru lupta impotriva noului coronavirus. Basescu compara acest plan al UE cu celebrul ”Plan Marshal”, care a salvat Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial.Citește și: Streinu Cercel…