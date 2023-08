Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, care a murit dupa ce avionul sau s-a prabușit in Rusia, nu este doar fondatorul grupului Wagner și omul care a organizat o revolta impotriva lui Vladimir Putin. Prigojin era un miliardar care deținea numeroase afaceri și a beneficiat de contracte profitabile cu statul, inainte de a…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut joi, 24 august, prima declarație publica moartea anunțata a lui Evgheni Prigojin, in urma prabușirii unui avion privat, miercuri seara, intr-o regiune din Rusia. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele fața de familiile victimelor, iar despre liderul…

- In vreme ce Kremlinul și Vladimir Putin au preferat sa pastreze tacerea in privința anunțatei morți a lui Evgheni Prigojin, surse politice citate de publicația independenta rusa Meduza au sugerat ca evenimentul de miercuri seara era de așteptat, atat pentru public, cat și pentru liderul Wagner. Prabușirea…

- Joe Biden a fost informat despre avionul prabușit in Rusia, la bordul caruia s-a aflat liderul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. Moartea lui Evgheni Prigojin a fost anunțata de televiziunile ruse de stat și ulterior confirmat de autoritați. Biden l-a avertizat cu ce calatoreste Președintele…

- 01:10 Liderul american Joe Biden a afirmat și el, raspunzand unei intrebari, ca cel mai probabil liderul rus Vladimir Putin are legatura cu moartea lui Prigojin.Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși…

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși nu știe ce s-a intamplat cu liderul Wagner, nu este suprins de știrile despre moartea posibila a lui Evgheni Prigojin in timpul prabușirii unui avion in Rusia,…

- Moartea lui Evgheni Prigojin, in urma prabusirii unui avion, in Rusia, la bordul caruia liderul grupului de mercenari Wagner se afla, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

- Prabusirea unui avion in Rusia, in care Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, figureaza pe lista de pasageri, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, relateaza AFP, potrivit…