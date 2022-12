Stiri pe aceeasi tema

- Problemele continua pentru Viorel Lis, atunci cand a crezut ca a scapat de procese juridice. Dupa ce judecatorii au respins și amanat procesul pentru moștenire, fostul edil va trebuie sa se prezinte, din nou, in fața magistraților in luna martie 2023. Oana Lis a facut primele declarații, dupa anunțarea…

- Carmen Tanase a oferit un interviu emoționant, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita actrița a vorbit cu ochii in lacrimi despre moartea tatalui ei. Ce a marturisit cu privire la ziua in care parintele ei s-a stins din viața.

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiul lui Gino Iorgulescu a oferit detalii despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Steliano Filip. Este mai indragostit ca niciodata și iși dorește un copil cu partenera…

- In varsta de 78 de ani, Viorel Lis se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, a fost și operat anul acesta. Acum, fostul edil al Bucureștiului e acasa, in grija soției. Oana Lis a recunoscut ca nu ii ușor sa-l ingrijeasca singur, uneori se plange, dar merge mai departe. De-a lungul anilor, mulți…

- In ultima perioada, starea de sanatate a lui Viorel Lis nu a fost deloc una buna. A ajuns de mai multe ori pe patul de spital cu probleme grave de sanatate. Cea care ii este alaturi in aceste momente delicate este Oana Lis. In cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea Star Magazine, de la Antena…

- Anul trecut, Laura Ghiurca marturisea pe rețelele de socializare ca a fost inșelata de logodnicul ei cu care era impreuna de o perioada mai lunga de timp. Celebra vloggerița a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre impacare, dar și cum a reușit sa treaca peste infidelitatea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Simona Florescu a vorbit despre Ion Dichiseanu, chiar in ziua in care acesta ar fi implinit varsta de 89 de ani. Ce a facut fosta partenera de viața a maestrului la miezul nopții! Ce a marturisit.

- Amalia Bellantoni a oferit primele declarații dupa ce s-a ales cu dosar penal. Vedeta a vorbit, la Antena Stars, despre acuzațiile care i se aduc, și anume acelea potrivit carora și-ar fi batut un vecin.