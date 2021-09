Viktor Orban a reactionat categoric dupa ce s-a pus problema ca UE s-ar putea destrama. Premierul maghiar a afirmat ca nici nu incape discutie ca Ungaria sa-si doreasca sa paraseasca blocul comunitar. Decizia este surprinzatoare pentru ca demnitarul de la Budapesta lasase chiar el de inteles ca tara vecina cu noi ar putea iesi din […] The post Cum a reactionat Viktor Orban cand a auzit ca UE s-ar putea DESTRAMA. A luat o decizie surprinzatoare first appeared on Ziarul National .