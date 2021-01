In urma cu doar doua zile, Victor Slav publica pe rețelele de socializare prima fotografie in care a aparut pana acum alaturi de iubita sa. Ei bine, dupa gestul sau, internauții nu au fost prea incantați, ba chiar au jignit-o pe blonda. Astfel, in urma rautacismelor ce au curs in mediul online, fostul soț al Biancai Dragușanu a luat o decizie radicala, spre surprinderea multora.