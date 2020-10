Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, batuta și invinețita de Alex Bodi. Accepta in continuare sau ia atitudine? Relația dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi a fost inca de la inceput una cu multe suișuri și coborașuri. Nenumarate desparțiri și impacari, dar și presupuse episoade de violența din partea barbatului. Acum…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a stabilit cum se va face cazarea studenților in camine. De asemenea, in ședința Senatului instituției de pe 24 septembrie 2020 se va decide și modul in care se vor relua cursurile. Conducerea unitații de invațamant va pregati mai multe scenarii. Surse din…

- INCERCARI… Preasfinițitul Ignatie, Episcopul Hușilor, trece prin momente extreme de grele. Acesta se afla internat la spitalul din Barlad, dupa ce a fost confirmat pozitiv, cu coronavirus. Deși Prea Sfinția Sa a fost doborat de virus, iși pastreaza in continuare discreția, bunatatea și frumusețea sufletului.…

- In aceasta dimineața, s-a dat alarma in Blagești! Venit la Primarie, edilul-șef Alec Chirila a facut o descoperire șocanta: niște hoți au furat seiful cu bani al instituiției! Acolo se aflau nu mai puțin de 60.000 lei, spun autoritațile locale. Imediat a fost alertata Poliția, iar organele de cercetare…

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…

- Un recidivist din Constanta, de 25 de ani, recidivist, a fost condamnat in Belgia pentru doua furturi si trei tentative de furt la cinci ani de inchisoare. Autoritatile belgiene au cerut ca tanarul sa fie trimis in Romania pentru executarea pedepsei. Cinci ani de inchisoare. Aceasta este pedeapsa primita…

- O tanara de 17 ani a fost arestata preventiv sub acuzatia de omor calificat pentru ca si-a omorat intr-o maniera barbara copilul nou nascut. Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a cerut pe 12 august arestarea preventiva a lui C.I.V., o adolescenta din localitatea Talpigi, comuna Ghidigeni, judetul…