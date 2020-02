Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Eleva de la Liceul de Arte, din grupul intors din Italia, plasata in CARANTINA la secția de infecțioase. Analizele vor fi trimise la Cluj, vineri dimineața Eleva de la Liceul de Arte, din grupul intors din Italia, plasata in CARANTINA la secția de infecțioase. Analizele vor…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu, transmite news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…

- Un tanar din localitatea prahoveana Baracanesti, intors noaptea trecuta din Italia, a fost luat de urgenta cu ambulanta de acasa si transportat la spitalul de Boli Infectioase din Ploiesti.

- Un barbat de 30 ani din Salaj, ce a venit in tara din Italia, in noaptea de luni spre marti, s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dupa ce a mintit granicerii privind localitatea din care venea.Potrivit precizarilor…

- O tanara și copilul ei, bebeluș de 7 luni, ar fi suspecți de infectare cu coronavirus, dupa ce s-au intors din Italia, la Alba Iulia. In acest caz au fost luate masuri speciale de siguranța, la Secția de Boli Infecțioase a spitalului din Alba Iulia. Citește și VIDEO: Ce spun reprezentanții Inspectoratului…

- O femeie de 40 de ani din Buzau este suspecta de coronavirus. Aceasta a ajuns in țara dintr-o zona din Italia, aflata in carantina, iar in microbuz ar fi primit vestea telefonic ca cea cu care a lucrat acolo a fost diagnosticata cu coronavirus. Femeia a fost preluata și dusa la secția de boli infecțioase…

- Parintele Zenovie Grigore, starețul Manastirii Nechit, s-a intors acasa, dupa un by-pass, intervenție care i s-a facut la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Parintelui i s-a facut rau in timpul slujbei, in ziua de 5 ianuarie, și a fost dus la Iași cu un elicopter SMURD. Deși nu are decat 45…

- Un barbat de 41 de ani, absolvent al Liceului Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, dar care locuia in Italia, a murit dupa ce a fost snopit in bataie pe o strada din Craiova. Barbatul a fost batut de un șofer deranjat ca mergea beat pe mijlocul drumului. Pe 20 decembrie a ajuns, impreuna cu soția…