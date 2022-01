Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Barbu, tatal Raisei, fata de 11 ani care a murit dupa ce a fost lovita cu mașina de un polițist, pe trecerea de pietoni, in București, a reacționat, la Antena3 , la scrisoarea politistului , in care isi cere iertare. „Nu are cu ce sa ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu daca pot sa spun ca…

- "Durerea pe care v-am pricinuit-o este imi este de neimaginat și stiu ca orice aș spune in aceste momente in fața dumnevoastra nu mai are importanța, dar totuși vreau sa-mi cer iertare, știu ca nu o voi primi, dar....Imi exprim regretul profund fața de familia dvs, nevoita sa treaca prin acest tragic…

- Tatal Raisei, fetița de 11 de ani care a fost accidentata mortal de un polițist, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a spus luni la Antena 3 ca polițiștii ajunși la fata locului au incercat sa il protejeze pe colegul lor in timp ce Raisa se zbatea intre viata si moarte. „Vestea…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit pentru…

- O fetița de 14 ani din Cluj-Napoca a scris o scrisoare plina de emoție, dupa decesul Raisei, accidentata pe o trecere de pietoni din București, de un polițist. "Draga Raisa, Cu toate ca nu te-am cunoscut niciodata, vestea morții tale m-a intristat teribil. Am plans pentru tine deoarece Dumnezeu a fost…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…