Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, barbatul care a ucis-o pe fetita concubinei sale si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la 26 ani inchisoare pentru omor calificat si talharie, informeaza Agerpres.

- Individul acuzat ca a mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, pentru a-l anunța de diferite acțiuni ale celor de la DIICOT, a fost condamnat definitiv vineri intr-un dosar care privea mai multe infracțiuni, cea mai grava acuzație fiind aceea ca a sechestrat o persoana.…

