Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Andrei a avut o prima reacție referitor la scandalul dintre Catalin Maruța, ginerele lui, și Alex Velea. Mihai Alexandru susține ca nici el și nici fiica lui nu au de ce sa se implice in aceste discuții, toate acestea il privesc doar pe prezentatorul de la Pro TV. „O spun, la modul serios, și…

- Guvernul maghiar lucreaza pentru ca politica de reducere a impozitelor sa continue si anul viitor, in consecinta proiectul de lege a bugetului depus in parlament prevede fonduri pentru o serie de reduceri fiscale – a declarat ministrul finantelor marti, intr-o inregistrare video postata pe pagina de…

- Oana Zavoranu, in varsta de 47 de ani, a vorbit pentru prima oara despre ceea ce a simțit, atunci cand Pepe, fostul ei soț, s-a casatorit cu Raluca Pastrama. Vedeta a facut declarații neașteptate, in cadrul podcastului pe care l-a filmat de curand „Acasa la Maruța”.Oana Zavoranu a devenit soția lui…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, scris, miercuri, pe Facebook, ca nu este implicat in politica de transferuri a clubului si a subliniat ca din sezonul viitor va fi mai implicat in aparitiile din presa, in contextul in care finantatorul Gigi Becali a anuntat ca nu va mai face acest lucru,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, criticile facute arhiepiscopului Teodosie de la varful BOR și spune despre acesta ca se face vinovat de „pacatul șmenului”. Gazetarul mai spune ca oamenii vor merge in continuare „sa fie impartașiți cu o singura lingurița pentru toata lumea, la Teodosie”…

- Un nou scandal sta sa izbucneasca in lumea mondena! Antonia, mesaj dur la adresa lui Catalin Maruța, in vazul tuturor. Deranjata la culme de faptul ca soțul Andrei menționeaza de fiecare data numele sau și al lui Alex Velea in diverse intrebari din emisiunea sa, iubita artistului a rabufnit pe contul…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat ca iși dorește „din tot sufletul ca aceasta coaliție sa mearga mai departe”, explicand ca adevaratele probleme cu care romanii se confrunta nu sunt reprezentate de discuții și jocuri politice, ci situația paturilor din ATI, accelerarea campaniei…

- Anca Țurcașiu a trecut recent print-un divorț din care a invațat multe. Acum e o femeie mai puternica, mai ambițioasa, se iubește mai mult. Artista in varsta de 50 de ani a marturisit ca dupa separarea de soț e curtata de barbați foarte tineri. Anca Țurcașiu radiaza la 50 de ani. Chiar daca a divorțat,…