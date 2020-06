Stiri pe aceeasi tema

- "Va mulțumesc pentru gandurile bune și va doresc tuturor multa sanatate!", scrie Klaus Iohannis pe Facebook. In doar 10 minute, postarea a strans peste 1200 de comentarii. Klaus Iohannis s-a nascut pe 13 iunie 1959, la Sibiu. A fost profesor de fizica și inspector școlar inainte de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discuțiile de la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ca Romania va primi mai multe fonduri europene și ca primele negocieri vor avea loc pe 18-19 iunie in ședința Consiliului European. „Este in discutie o propunere a Comisiei Europene,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze in urma fotografiei aparute pe 29 mai, in care premierul era surprins alaturi de mai multi demnitari in biroul sau de la Palatul Victoria, langa o masa pe care erau bauturi alcoolice, iar Orban fuma."Daca…

- Liderul UDMR a afirmat ca președintele trebuie sa-și ceara scuze urgent pentru afirmațiile sale. „Klaus Iohannis , isterizat si nervos, a avut o declaratie nedemna pentru un presedinte, cu un mesaj tipic PRM-ist, violent si periculos: ungurii ne iau Ardealul. Astazi am fost martorii unui eveniment fara…

- Viorica Dancila a avut o scurta intervenție pe Facebook, in care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de demagogie și ca acopera gafele de la guvernare ale Guvernului condus de Ludovic Orban. „Domnule Iohannis, discursul dvs. de azi mi-a creat senzația ca v-ați teleportat cu 6 luni in urma, in plina campanie…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Europarlamentarul PNL a facut marti seara, in direct la Romania TV, declaratii controversate cu privire la romanii intorsi in tara de la inceputul pandemiei de coronavirus. "70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000…

- Dupa ce a anunțat carantina totala in Romania, Klaus Iohannis si-a schimbat, miercuri dimineata, fotografia de coperta a paginii de Facebook, folosind hashtagul #stațiacasa.De asemenea, Klaus Iohannis va susține, miercuri, o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor…