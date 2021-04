Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri la Roma intre grupuri de persoane care cer ridicarea restricțiilor și polițiști. Protestatarii adunați la Roma vor ca executivul sa renunțe la carantina și sa fie redeschise magazinele și restaurantele.

- Noua barbati din Siria au fost reținuți de politia greaca pe aeroportul din Atena. Reținerea lor nu a fost simpla, deoarece cei noua au „țesut” o intreaga poveste. Vorbim despre un grup de migranti care se dadeau drept echipa sportiva! Cei noua sirieni se indreptau spre Viena si au incercat sa se prezinte…

- Un șofer roman și compania de transport pentru care lucreaza au primit amenzi uriașe in Germania, dupa ce polițiști au descoperit mai multe nereguli. Din cerectari autoritațile germane au stabilit ca șoferul a stat la volan timp de 63 de ore, aproape fara oprire. Barbatul de 44 de ani trebuie sa plateasca…

- Mai multe sute de persoane s-au adunat sambata la pranz la Viena pentru a demonstra impotriva masurilor introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului, numerosi protestatari venind cu autocare din afara capitalei, relateaza media locale, preluate de DPA, anunța AGERPRES. Unii protestatari…

- Jador este inca in competiția ”Survivor Romania” și are toate șansele sa și caștige. Daca in Republica Dominicana e potențial caștigator, in Romania s-ar parea ca are toate șansele sa piarda. Este vorba de un proces intentat de Poliție. Jador fusese prins de Poliția rutiera anul trecut incalcand regulile…

- Doi manifestanti au murit si aproximativ 30 au fost raniti, sambata, la Mandalay, dupa ce fortele de ordine au tras cu gloante in timpul unui protest fata de junta. Acestea sunt cele mai severe violente de dupa lovitura de stat din 1 februarie, relateaza AFP. Citește și: Victor Ponta, despre…

- De aproape doi ani se afla in revizuire Studiul de Fezabilitate pe cei peste 200 de km de autostrada A8 de la Tg. Mures la Tg. Neamt, iar la final de 2020 a fost aprobat traseul final al autostrazii Unirii care va traversa Carpatii Orientali si va uni Moldova de Transilvania. In 2021 intreg SF-ul ar…

- Pierderea locurilor de munca in pandemie, precum și lipsa inceperii unui nou sezon turistic in Austria au un impact uriaș asupra ratei șomajului in țara aflata acum in cel de-al treilea lockdown. Aproximativ 10.000 de persoane au participat la protestele anti-restricții de sambata, 16 ianuarie, informeaza…