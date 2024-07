Cum a reacționat o tânără din România când s-a întâlnit cu ursul pe un traseu montan: „Nu l-am speriat, n-am luat-o la fugă” Ce a transmis tanara dupa intalnirea cu ursulIntr-o postare pe Instagram, Alina, alaturi de prietenul ei, a povestit cum au gestionat intalnirea cu ursul. „Nu am urlat, nu am facut gesturi bruște și nu am incercat sa fugim. Am ales sa ne menținem calmul și am fluierat ușor pentru a ne face simțita prezența. Ursul ne-a observat rapid și a decis sa plece. Deși aveam spray cu piper pregatit, nu a fost nevoie sa-l folosim,” a explicat Alina.Dupa incident, Alina și prietenul ei au facut galagie pentru a preveni o noua intalnire cu animalul salbatic, avand in vedere ca zona este cunoscuta pentru prezența… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

