- Beyonce de Romania s-a lansat pe piața muzicala datorita lui Nicolae Guța, caci manelistul a știut cum sa o faca celebra. Pentru ceva timp, blondina a incercat sa-și surprinda fanii cu melodii care mai de care mai interesante, dar se pare ca acum, viața ei a luat o alta turnura.

- Chiar daca mai tot timpul e cu zambetul pe buze, Beyonce de Romania a avut și perioade mai grele. N-a vrut sa le arate, dar oamenii s-au prins imediat ca ceva se petrece in viața ei. Spre exemplu, la scurt timp dupa desparțirea de Nicolae Guța, tanara blondina a aparut fara... un dinte.

- Nicolae Guța a trecut prin foarte multe transformari de-a lungul timpului, insa cel mai mult s-a schimbat atunci cand a decis ca este timpul sa slabeasca. Manelistul a primit o veste crunta din partea medicilor: ar fi suspect de cancer.

- S-au certat și s-au desparțit cu scandal și, dupa adevarate meciuri intre cei doi, Nicolae Guța și fosta lui iubita, Beyonce de Romania au ajuns la o ințelegere in privința copilului lor.

- Este cel mai iubit trapper din Romania, iar concertele lui ridica toți oamenii in picioare. Abi Talent, caci despre el este vorba, a avut parte de un eveniment tare neplacut in cadrul unuia dintre concertele sale, susținut in Tulcea.

- Chiar daca acum sunt la cuțite, iar relația dintre ei este una cu adevarat tensionata, a fost o perioada cand Nicolae Guța și Beyonce de Romania erau indragostiți pana peste cap. Acest lucru se vede cu ochiul liber in primul videoclip pe care aceștia l-au filmat in calitate de cuplu. Zambareți și ușor…

- La 11 noiembrie 2019 se implinesc 24 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, liderul opozitiei din Romania postcomunista. Vorbele lui Alexandru Barladeanu la catafalcul Seniorului au ramas memorabile.

- Nicolae Guta a devenit tata pentru a 11-a oara in urma cu cateva luni, atunci cand sotia lui, Cristina, a nascut. Beyonce de Romania, cea cu care are o fetita, face acuzatii. Blondina sustine ca tatal fiicei sale nu ii mai raspunde la telefon.