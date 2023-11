Stiri pe aceeasi tema

- Un ministru ultranationalist israelian a fost sanctionat duminica de premierul Benjamin Netanyahu, dupa ce a afirmat ca recurgerea de catre Israel la bomba nucleara in Gaza in actualul razboi impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas reprezinta o „optiune”, relateaza AFP. Ministrul patrimoniului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca "detesta dezbaterea" ce face distinctie intre valoarea "vietilor evreiesti" si a "vietilor palestiniene", si a cerut "sa fie protejati in primul rand civilii din Gaza", in timpul unei intalniri cu studenti kazahi la Astana, informeaza AFP.Revenind…

- Un document de lucru al Ministerului pentru Intelligence din Israel a atras din nou furia statelor musulmane, și in special a Egiptului, intr-o regiune aflata deja in pragul exploziei dupa atentatele teroriste ale Hamas și incursiunea IDF in Fașia Gaza.

- Nicolae Ciuca s a intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, sotia romanului tinut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fasia Gaza. Ciuca spune ca intalnirea a fost greu de descris in cuvinte.Nicolae Ciuca s a intalnit, luni, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, sotia romanului…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- Miniștrii de Interne din UE se intalnesc joi pentru a discuta despre imbunatațirea securitații in blocul comunitar dupa atacurile din Franța și Belgia, precum și despre ingrijorarile legate de posibilitatea ca razboiul dintre Israel și Hamas sa forțeze deplasari masive de persoane, scrie Reuters.Unii…

- Dincolo de spectacolul mediatic afișat in aceste zile de armata lui Netanyahu, in Israel se da o alta batalie, cu mult mai importanta decat contraofensiva impotriva palestinienilor. Nu știm cata acuratețe zace in știrea aruncata de agenția de presa iraniana Tasnim, dar potrivit surselor de la Teheran…