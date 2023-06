Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a reactionat la solicitarea MAE roman de a reduce personalul diplomatic care lucreaza in Ambasada Rusiei la Bucuresti cu 40 de oameni si a precizat ca „demersul parții romane nu va ramane fara raspuns”. „Consideram aceasta decizie ca inca un atac ostil care duce la degradarea in continuare a […] The post Cum a reacționat Moscova la decizia Romaniei de reducere a personalului diplomatic de la Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .