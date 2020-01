Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Craciun, Oana Roman a anunțat separarea de soțul ei, toata lumea speculand ca in cele din urma, aceștia vor divorța. Se pare ca lucrurile nu stau deloc așa, iar inceputul acestui an i-a gasit pe cei doi impreuna la munte.Vedeta și soțul ei au facut Craciunul impreuna, de dragul fetiței lor,…

- Mirela Banias este protagonista unei gafe care nu ii face deloc cinte, pe retelele sociale. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a vrut sa se laude cu cadoul primit, insa... i-a cam dat cu virgula.

- Mama lui Elon Musk este un model care la 71 de ani defileaza cu succes pe podiumurile de moda. Pe langa cariera de model, Maye Musk are o diploma de dietetician și scrie carți de dezvoltare personala, potrivit Business Insider.Intr-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la Business Insider, Maye…

- Mirela Banias a fost una dintre cele mai apreciate concurente in timpul emisiunii Insula Iubirii, acolo unde, de altfel, a vorbit foarte mult despre tatal ei. Ba chiar l-a si prezentat publicului pe cel mai important barbat din viata sa, parintele sau.

- Ionuț Gojman nu mai este singur. La mai bine de un an de ladesparțirea de Mirela Baniaș, femeia alaturi de care a venit la Insula Iubirii,sa iși testeze dragostea, ispita de la Antena 1 și-a gasit fericirea in brațeleunei blonde in varsta de 25 de ani.Ionuț Gojman și Salvia Rusu sunt impreuna de doua…

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula Iubirii, implinește astazi varsta de 37 de ani. Soțul ei, Florin Tecar, a surprins-o inca de la miezul nopții cu un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

- Petrecere mare in familia Insula Iubirii! Mirela Banias și Florin Tecar fac astazi nunta, iar la eveniment iau parte sute de persoane. Au aparut deja și primele imagini, atat cu mirii, cat și cu invitații.

- Lia Olguta Vasilescu a avut o iesire nepotrivita, marti seara, dupa ce Viorica Dancila, în contextul CEx-ului extrem de tensionant, a fost întrebata, de presa, daca Manda "este barbat sau nu".