- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Ministrul transformarii digitale din Ucraina, Mihailo Fedorov, a confirmat luni atacurile cu drone care au avut loc in zori asupra Moscovei si a peninsulei ucrainene Crimeea, anexata ilegal de Rusia din 2014, transmite EFE.

- In timp ce Ministerul de Externe de la Kiev a acuzat Rusia de "incalcarea flagranta" a obligațiilor sale internaționale prin amenințarea navelor civile care se indreapta spre porturile ucrainene, armata ucraineana a emis joi, 20 iulie, un avertisment similar pentru navele rusești din Marea Neagra, spunand…

- UPDATE Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 – de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA. ”Atacul de astazi asupra podului din…

- Explozii au fost auzite, in cursul nopții de 15 spre 16 iulie, in orașul Sevastopol din peninsula Crimeea, spun autoritațile pro-ruse din cel mai mare oraș al Crimeei anexate de ruși in 2014. Mihail Razvozhaev, șeful guvernului de ocupație rusa din Sevastopol, susține ca apararea antiaeriana rusa și…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis o declarație, prin care 'a condamnat ferm tentativele de atacuri teroriste ale Forțelor Armate ale Ucrainei' comise in dimineața zilei de 30 mai, la Moscova și in regiunea Moscova.„Aceste atacuri au fost planificate și efectuate de regimul neonazist…

- Conturile bancare ale ambasadei și consulatului Finlandei in Rusia sunt inghețate, iar țara nordica nu a primit nicio explicație din partea vecinului sau, a anunțat miercuri Ministerul finlandez de Externe, citat de The Guardian . Finlanda, care are o granița lunga cu Rusia, a aderat oficial la NATO…

- UPPDATE: Rusia a acuzat sambata „protectorii occidentali” ai Kievului, „in primul rand” SUA, ca se fac vinovati de „atentatele teroriste” comise de Ucraina pe teritoriul rus, dupa atacul cu exploziv impotriva scriitorului nationalist rus Zahar Prilepin, informeaza AFP si TASS, preluate de Agerpres. „Raspunderea…