- Marcel Ciolacu a fost surprins sambata seara stand la masa, alaturi de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Tara Luanei" din Sarata Monteoru, judetul Buzau, a relatat Realitatea Plus, care a precizat ca in total la masa erau 11 persoane, fara sa fie respectata nicio regula de distantare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost surprins in restaurantul unei pensiuni din Buzau, alaturi mai multe persoane, fara sa poarte masca, potrivit unor fotografii difuzate de Realitatea Plus.In fotografii mai apare și fostul premier Mihai Tudose, aflat in dreapta lui Marcel Ciolacu.Conform Hotararii…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca se impune purtarea maștii pe strada in București, dupa explozia de cazuri de coronavirus. El adauga insa ca autoritațile trebuie sa-și schimbe mesajul pentru ca oamenii sa-și dea seama ca purtarea maștii este in beneficiul lor.

- Conducerea ar fi transmis deja unora dintre cei nedoriti ca nu vor fi ajutati in campanie astfel ca trebuie sa gaseasca o alta organizatie care sa ii propuna pe locuri eligibile. PSD a decis sa o inlocuiasca deja pe Viorica Dancila de la sefia organizatiei de femei cu Doina Fedorovici (noua…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca va candida pentru alegerile parlamentare la Buzau, mentionand ca isi va "permite" sa deschida lista, "ca si acum patru ani". "O sa-mi permit acest lucru, sa candidez la Buzau in continuare la lista de parlamentari. Ca si acum patru ani. O sa imi permit.…

- Marcel Ciolacu a votat la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la iesirea din secție de votare de la Buzau, ca „patru ani atat municipiul cat si judetul vor fi pe mana unor adevarati administratori si cu siguranta…

- Mastile sanitare au ajuns subiect de dispute in strada si pe scena politica. Presedintele Consiliului judetean Harghita vrea ca purtarea mastii in scoli generale si gradinite sa fie facultativa la nivel local, daca se invata dupa scenariul verde.