Stiri pe aceeasi tema

- Lumea intreaga este in stare de soc dupa moartea legendarului Kobe Bryant, sportivul care a scris istorie in lumea baschetului in ultimii 25 de ani. Vedete din toate domeniile au transmis mesaje de condoleante, iar ceremonia premiilor Grammy de noaptea trecuta i-a fost dedicata. Alte opt persoane, inclusiv…

- Vestea morții lui Kobe Bryant a cazut ca un trasnet in lumea sportului, iar reacțiile curg neincetat pe rețelele de socializare. Foști și actuali sportivi din intreaga lume, printre care Messi, Ronaldo, Djokovic, Nadal, Gica Hagi sau Nadia Comaneci, și-au exprimat tristețea in mediul online.

- Simona Halep a fost marcata de vestea care a șocat lumea, decesul lui Kobe Bryant. Dupa meciul de la Australian Open și calificarea in sferturi, sportiva noastra a vorbit despre cum a primit știrea.

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii lui. A fost o placere…

- Fostul jucator de baschet, Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, și-a pierdut viața in urma prabușirii unui elicopter in Calabasas, California. In acel accident a murit și fiica sportivului, care avea doar 13 ani.

- Fostul capitan al naționalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a postat, duminica seara, un mesaj de condoleanțe dupa moartea legendarului baschetbalist Kobe Bryant, denumindu-l pe acesta "unul dintre cei mai mari din toate timpurile". Un mesaj asemanator a transmis și Nadia Comaneci, anunța MEDIAFAX."Cumplita…

- Mai mulți sportivi din Romania au transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Surprinzatoare a fost postarea in limba romana a lui Darren Cahill (54 de ani), antrenorul australian al Simonei Halep (28 de ani, 4 WTA). ...

- Simona Halep și Toni Iuruc au stabilit data nunții. Iar marele eveniment va avea loc anul viitor. Astfel, anul 2020 va fi unul plin pentru jucatoarea de tenis care și-a propus sa caștige un nou turneu de Grand Slam, sa cucereasca o medalie la Jourile Olimpice de la Tokyo și, bineințeles, sa se casatoreasca.…