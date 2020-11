Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus, duminica, la Iasi, ca îi sfatuieste pe parinti sa nu îsi trateze copiii acasa cu antibiotice pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2 fara a avea recomandarea unui medic. „Legatura…

- Chiar daca incepand de astazi sunt aplicate noi masuri impotriva coronavirusului, iata ca nici macar Nelu Tataru nu respecta legea! Ministrul Sanatații a fost surprins in urma cu doar o seara intr-un iglu de doar cațiva metri, in interiorul caruia se afla cu mai multe persoane, care nu fac parte din…

- Ministrul Sanatații a fost prins pe picior greșit chiar in vizita pe care a facut-o la Iași pentru a verifica situația din județ privind cazurile de COVID-19. Dupa intrunirile la care a participat, Nelu Tataru a fost fotografiat in timp ce se afla cu alte cinci persoane la masa, intr-un inglu de plastic.…

- In prezent, potrivit ultimului bilat al Grupului de Comunicare Strategica, sunt 1.056 de pacienti cu coronavirus la ATI. In total, la nivel national, exista 1.300 de paturi pentru pacienti, cu posibilitate de extindere in urmatoarele doua saptamani la 1.500 - 1.600, a transmis ministrul Sanatatii.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca se iau toate masurile pentru buna desfasurare a examenului de Rezidentiat si ca se analizeaza daca este oportuna organizarea unui alt examen pentru cei cu simptomatologie de COVID-19 sau infectati cu noul

- Nelu Tataru spune despre paturile din terapie intensiva ca a fost un an de „modernizare forțata” in spitale și de „organizare impusa de situație”: „Daca va spun ca noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1.250 in acest moment”. Nelu Tataru a declarat, duminica, la Iași,…

- In Irlanda de Nord vor intra in vigoare de vineri cele mai severe restrictii din Regatul Unit pentru combaterea epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. Masurile vor fi in vigoare timp de patru saptamani. Ca urmare a cresterii numarului de infectari depistate, autoritatile nord-irlandeze au decis inchiderea…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste de la ora 13, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Federației Sanitas. La intalnire participa si ministrul Sanatații, Nelu Tataru și ministrul Finanțelor, Florin Cițu. "Vom avea o discutie cu domnul ministru si cel mai probabil vom avea si o intalnire…