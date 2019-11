Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Klaus Iohannis susținea o conferința de presa la sediul PNL, mai mulți pesedinști au inceput sa distribuie pe rețelele de socializare o fotografie falsa, in care președintele pare ca poarta o casca. Inrebat de acest lucru de un jurnalist, Iohannis a inceput sa rada. „Nu pot sa cred! Marele…

- „Președinte Romaniei, domnul Klaus Iohannis, saluta Rezoluția referitoare la comemorarea a 80 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea Razboi Mondial și importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei, adoptata de Parlamentul European, prin care Uniunea Europeana condamna Pactul Ribbentrop-Molotov,…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD și a liderilor social-democrați, intr-un discurs de la evenimentul „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenților Romani din Strainatate.”Miniștrii pe care PSD i-a perindat nu au rezistat tentației paguboase de a face modificari…