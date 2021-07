Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj, pe Instagram, in care iși exprima fericirea, dupa ce Tribunalul Giurgiu a decis eliberarea fostului lider PSD: „Iți mulțumesc, Doamne, ca ai facut asta pentru mine”, scrie Irina Tanase. Irina Tanase a postat pe Instagram un citat din…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea va fi eliberat din inchisoare, a decis, cu puțin timp in urma, Tribunalul Giurgiu. Decizia este definitiva. Tribunalul Giurgiu a dezbatut cererea de eliberare conditionata a fostului lider al PSD Liviu Dragnea. Acesta executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in…

