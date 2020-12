Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Adi Popa a facut marele pas! A cerut-o in casatorie pe iubita lui Madalina, cu un inel pe masura sentimentelor pe care le are fața de ea. Totul s-a petrecut in jacuzzi, in timpul vacanței pe care cei doi porumbei o petrec in Dubai.

- Veste neașteptata, venita din partea artistului Gheorghe Gheorghiu. Interpretul, in varsta de 66 de ani, a luat pe toata lumea prin surprindere cu anunțul logodnei sale. Odata cu magicele sarbatori de iarna el a decis sa puna capat statutului sau de burlac și sa-și ceara iubita in casatorie.

- Retrasa din sport in 2014, Sandra Izbașa ramane in atenția fanilor, care vor tot timpul sa știe ce se mai intampla in viața ei. Recent, fosta gimnasta și-a surprins fanii cu o veste importanta. Frumoasa blonda și-a gasit fericirea in brațele unui barbat celebru. Multipla campioana olimpica a fost ceruta…

- Luptatorul K1 Ciprian Mariș și-a cerut iubita in casatorie cu ajutorul poliției, dupa ce oamenii legii au oprit-o in trafic pe Madalina, pe Bulevardul Muncii.Rutierii i-au cerut sa arate daca are trusa de prim ajutor in portbagaj, iar din spate a aparut și Ciprian Mariș, care i-a adus un superb buchet…

- Cristian Daminuța „a dat din casa” și a facut dezvaluiri uluitoare despre viitorul copil. Faimosul fotbalist susține ca vrea sa-și mareasca familia, dupa ce frumoasa lui partenera, Madalina, i-a oferit un baiețel superb, pe nume Dominic.

- Cristian Daminuța a facut declarații uluitoare despre nunta cu partenera lui, Madalina. Celebrul fotbalist a dezvaluit data și locul in care va avea loc marele eveniment, dar a scos la iveala și cateva detalii inedite din intimitate!

- Carmen Grebenișan a trait cele mai frumoase clipe atunci cand iubitul ei Alex a cerut-o in casatorie, insa situația putea arata cu totul altfel. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum a fost la un pas sa distruga momentul atent pregatit.

- Dupa zece de iubire ca-n poveștile cu prinți și prințese, Liviu Teodorescu a prins curaj și, mai hotarat ca niciodata, a facut marele pas: artistul și-a cerut iubita in casatorie! Și daca va gandeați ca a fost cerere așa, simpla, nici gand! Liviu s-a pregatit ca la carte pentru momentul special și i-a…