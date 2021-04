Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Puican și Armin Nicoara nu s-au ascuns niciodata in fața fanilor atunci cand au avut probleme in relație și chiar au dezvaluit de fiecare data cum stau lucrurile intre ei. Acum, insa, cei doi au facut declarații neașteptate, marturisind ca au ajuns sa se certe din cauza Georgianei Lobonț, dupa…

- Armin Nicoara este la un pas de a se casatori cu Claudia Puican, insa nu ea este cea cu care și-ar petrece artistul intreaga viața. Declarațiile surpinzatoare ale saxofonistului au fost facute chiar in prezența viitoarei sale soții, aceasta ramanand fara replica.

- Rasturnarea de situație in dosarul ce-l vizeaza pe Alex Bodi! Afaceristul a ajuns, din nou, in arest la domiciliul, dupa ce in urma cu cateva zile fusese pus sub control judiciar. Avocatul clarifica, la Antena Stars, situația prin care trece vedeta.

- Fiica Oanei Roman, la doar șapte ani, are deja un iubit. Isa a recunoscut in cadrul emisiunii ”Mamici de pitici, cu lipici, difuzata numai la Antena Stars, ca place și este placuta de un coleg de școala.

- Roxana Dobrițoiu a oferit noi informații in exclsuivitate pentru Antena Stars legat de conflicul cu Denisa Despa. Nepoata lui Adi de la Valcea a marturisit ca nu este prima bataie pe care a avut-o cu blondina, ci este la a treia confruntare cu aceasta.

- Nicoleta Voicu trece prin clipe absolut infioratoare! Celebra interpreta de muzica populara a povestit la Antena Stars ca a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce a fost urmarita pe strada. Cantareața a vorbit pe indelete despre teroarea prin care trece, declarand ca avand in vedere situația delicata…

- Armin Nicoara și Claudia Puican au spus adevarul despre relația lor de iubire din prezent, dupa ce s-a zvonit ca ar fi fost la un pas de desparțire. Cei doi artiști au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele lor din cuplu.

- Armin Nicoara și Claudia Puican au trecut prin momente de groaza in vacanța exotica de la inceput de an. Cei doi au fost fugariți de hienele din Tanzania, cu care s-au „trezit” chiar la geamul hotelului. Artiștii au oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars