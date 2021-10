Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei de coronavirus creeaza probleme la nivel inalt in cadrul ISU Banat. Șeful pompierilor timișeni, Lucian Mihoc, a fost internat la Spitalul „Victor Babeș” dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Mihoc nu ar fi vaccinat, spun sursele Tion.

- S-a zvonit acum ceva vreme ca Monica Gabor și Mr. Pink nu mai formeaza un cuplu, insa ea spulbera acum speculațiile și publica pe rețelele de socializare, pe Instagram, acolo unde e din ce in ce mai activa, prima imagine cu iubitul milionar. Cei doi iși petrec timpul in familie, alaturi de copii. In…

- Irina Columbeanu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, pe Instagram, acolo unde are peste 150.000 de fani. Fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu are deja 14 ani, a terminat clasa a VIII-a și se pregatește pentru liceu. Irina Columbeanu locuiește de…

- Irinuca, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a revenit in forța dupa a disparut din spațiul public de mai bine de un an. Adolescenta a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii, in care apare intr-o rochie din satin, lunga, de culoarea untului, extrem de spectaculoasa.... The…

- Irinel Columbeanu ar avea COVID-19 și a fost internat de urgența, scrie publicația Ciao. Conform sursei citate, omul de afaceri a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Ilfov pentru a benefia de ingriji medicale.

- Monica Gabor și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care apare facand sport. Mereu eleganta, purtand ținute deosebite, fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu a mai fost vazuta intr-o așa ipostaza.Monica Gabor, in varsta de 33 de ani, a revenit de curand…

- Preotul Pavel Condrea, din comuna clujeana Margau, dar și preoteasa, sunt internați incepand de luni seara la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Cei doi au fost depistați cu COVID-19 zilele trecute, dar starea de sanatate a preotesei s-ar fi deteriorat luni și a fost chemata o ambulanța in…