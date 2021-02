Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu face parte din familia ”Te cunosc de undeva” de mai mulți ani. Sambata seara, artistul a debutat in sezonul 16 al competiției de la Antena 1 alaturi de Raluka, dupa ce in sezonul trecut a facut echipa cu Andrei Ștefanescu. Cantarețul este increzator ca va ieși caștigator in aceasta formula.

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!

- Cel de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care vor trai magia transformarilor. 11 concurenți talentați și dornici de distractie vor intra…

- Indragita actrita Emilia Popescu va face parte din echipa noului sezon "Te cunosc de undeva", ce incepe pe 6 februarie la Antena 1. Artista il va avea coleg pe Radu Stefan Banica, fiul prietenului si colegului ei, Stefan Banica. Insa putini stiu ca vedeta a avut ocazia de a juca si cu Stefan Banica…

- Cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva!" 2021 este pregatit sa inceapa! 11 concurenți talentați vor face performanța in cel de-al 16 sezon "Te cunosc de undeva" 2021 in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Radu Ștefan face parte dintre vedetele care vor participa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon. Alaturi de acesta, vor urca pe scena Emilia Popescu, Mirela Vaida dar și alte vedete de renume.Mirela Vaida abia asteapta sa paseasca in jocul transformarilor: „Culmea, nu sunt prezentator!”, a glumit…

- Ami a fost una dintre concurentele de la „Te cunosc de undeva”, in acest sezon și chiar daca la inceputul shoh-ului a inceput cu stangul, artista a demonstrat in final ca merita sa ia premiul cel mare. Sambata seara a avut loc finala, la Antena 1.Prima echipa clasata pe locul 4 a fost cea formata din…

- Ediția 10 din sezonul 15 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 și-a desemnat caștigatorul! ADDA a facut spectacol cu momentul ei și a fost cea mai buna dintre toți concurenții.