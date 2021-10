Cum a reacţionat Diana Șoșoacă după ce s-a zvonit că s-a vaccinat: „Am ales libertatea” Diana Șoșoaca este, poate, una dintre cele mai recunoscute voci anti-vaccin din Romania. Avocata participa aproape la toate protestele anti-imunizare din Bucuresti, iar, la TV, de cate ori are ocazia, face propaganda unei atitudini impotriva serului contra Covid. Cu toate acestea, au existat zvonuri conform carora senatoarea s-ar fi vaccinat chiar ea. Imediat, femeia a […] The post Cum a reactionat Diana Șoșoaca dupa ce s-a zvonit ca s-a vaccinat: "Am ales libertatea" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

