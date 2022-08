Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul influencer Andrew Tate a fost interzis de pe Facebook și Instagram pentru ca a incalcat politicile privind persoanele periculoase, a anunțat Meta. Decizia a fost salutata de diverse grupuri care susțin ca Tate „reprezinta o amenințare reala” pentru tineri, potrivit Sky News. Fii…

- Un celebru afacerist s-a trezit cu conturile de pe rețelele de socializare blocate! Este vorba de cvadruplul campion mondial de kickboxing Andrew Tate, care are mari probleme. Conform unor informații, ar fi fost interzis de giganți ai rețelelor de socializare. Controversatul influencer a fost anterior…

- Cunoscut pentru postarile sale misogine și violente, influencerul britanic a ramas fara conturi pentru ca a incalcat grav normele platformelor. Inainte ca profilul lui de Instagram sa fie șters, Tate (35 de ani) avea 4,7 milioane de urmaritori in aceasta rețea. TikTok a șters nu numai contul britanicului,…

- Andrew Tate, alias Cobra Tate, a fost dat afara de pe Facebook și Instagram. Afaceristului britanic, devenit „influecer toxic”, i-au fost blocate conturile pentru ca „a incalcat politicile” platformelor de social media. Fostul star Big Brother a dat primele declarații pe aceasta tema și a susținut ca…

- Dupa ce George Buhnici a provocat un intreg scandal cu declarațiile total șocante pe care le-a facut in legatura cu vergeturile femeilor, Lorena Buhnici și-a inchis contul de Facebook dupa ce a atacat o femeie supraponderala. George Buhnici a pus chiar și autoritațile pe jar dupa declarațiile șocante…

- Rusia a interzis joi accesul pe teritoriul sau a 39 de cetateni australieni care lucreaza in special in serviciile de securitate si aparare, in represalii la sanctiunile impuse de Canberra impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pugilistul britanic Tommy Fury, fratele vitreg mai mic al campionului mondial de categorie grea Tyson Fury, a afirmat, marti pe Instagram, ca i s-a refuzat accesul in Statele Unite, unde ar fi trebuit sa sustina o conferinta de presa pentru prezentarea viitorului sau meci, programat la inceputul lui…

- Dupa ce procurorii anticorupție i-au inaintat Galinei Dodon invinuirea de complicitate in dosarul de imbogațire ilicita, soțul acesteia, fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Dodon spune ca „acesta este un dosar penal politic pentru reprimarea oponenților…