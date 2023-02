Stiri pe aceeasi tema

- Simona a decis ca nu mai vrea sa-l descopere pe Andrei de la Mireasa sezon 7, așa ca a oprit cunoașterea intr-un mod dur. Iata ce i-a zis și ce le-a spus doamna Mihaela, mama lui Andrei, amandurora.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex era ganditor, dar și neincrezator in ceea ce o privește pe Irina. Concurentul nu știe de ce s-a schimbat brusc tanara: de la Andrei la el, iar acum la Bogdan.

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Dima, Irina și-a dorit sa il cunoasca pe Andrei. Doar ca, invitata in casa baieților, Andreea a fost surprinsa, atunci cand participantul i-a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca. Discuția a deranjat-o pe Irina, care se simte nesigura in privința concurentului.

- Bucurie mare pentru inca un cuplu de la Mireasa. Sese și Giovana, caștigatorii sezonului 5 al show-ului matrimonial de la Antena 1 urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Cei doi au dat marea veste in urma cu o zi, chiar atunci cand au implinit șapte luni de la cererea in casatorie. Reporterii…

- In edițiile acestea de la Mireasa, concurenții din casa au avut de indeplinit task-ul telefoanelor, care presupunea ca fiecare concurent din casa sa faca schimb de telefon cu concurenta care ii este iubita. Astfel, la acest task, Paul a gasit poze indecente in telefonul Roxanei. Iata ce parere are concurentul…

- Adina a fost surprinsa de scrisoarea pe care a primit-o de la verișoara ei. Invitata la Mireasa: Capriciile Iubirii, tanara a vorbit despre ce a simțit cand a citit-o. „Nu ma așteptam sa primesc dupa atata timp. Și de ce sa primesc o scrisoare in care spune ca ma iubește cineva?”, a spus concurenta.