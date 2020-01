Andreea Tonciu și Raluca Tanase, fostele iubite ale lui Nicolae Mitea, se dueleaza in cadrul emisiunii „Bravo, ai stil”. Tonciu și Tanase, componenta a trupei Bambi, nu se ințeleg deloc pe platourile de filmare de la Kanal D. Cele doua par sa fi reaprins o disputa mai veche, una care il are in centru pe Mitea, fostul fotbalist de la Dinamo sau Ajax. ...