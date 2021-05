Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt casatoriți de mai bine de zece ani. Designerul vestimentar a aparut recent in compania altei femei decat soția și s-a speculat ca ar fi fost infidel. Alina Sorescu are acum o prima reacție. Recent, Alexandru Ciucu a aparut pe strazile din București in compania unei…

- Recent, celebrul designer Alexandru Ciucu a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in compania unei blonde misterioase. Cei doi au intampinat cateva dificultați din cauza restricțiilor impuse de lege in contextul pandemiei de coronavirus și, pentru ca nu au putut lua cina la restaurant, au trecut la…

- Zilele trecute, Alexandru Ciucu, soțul Alinei Sorescu a fost surprins de paparazzi Spynews in compania unei femei. Cei doi se aflau la o terasa, iar curand s-ar fi retras in apartamentul blondinei.

- Imagini interzise... Alinei Sorescu! Alexandru Ciucu, soțul artistei, a fost suprins in compania unei blondine misterioase. Și cum masurile in vigoare le-au dat mari batai de cap celor doi și nu s-au putut relaxa la restaurant, desinger-ul și domnișoara au decis sa mearga direct in apartamentul acesteia.…

- O șoferița de 59 de ani a murit in urma unui grav accident rutier produs, miercuri seara, pe DN1B, in localitatea Istrița de Jos. Soțul acesteia a fost ranit. Circulația in zona a fost restricționata. Un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ploiești de catre o șoferița de 34 de ani, din Dambovița,…

- Alina Sorescu a fost surprinsa de fotoreporteri in timp ce se afla in compania unui barbat, altul decat soțul Alexandru Ciucu. Cei doi au zambit, s-au pozat și s-au plimbat in parc. Alina Sorescu surprinsa alaturi de un barbat la plimbare, in oraș. Soțul Ciucu a lipsit din nou din peisaj Fotoreporterii…

- Fostul realizator și prezentator de la TVR, Leonard Miron (51 de ani), a facut o serie de declarații șocante cu privire la colegii din breasla sa. Leonard Miron spune ca este de-a dreptul revoltat de felul in care este gestionat bugetul Televiziunii Romane și ataca unele dintre numele mari ale showbiz-ului…

- Avocata cantareței, Vivian Thoreen, a declarat ca oamenii care cred ca tatal cantaretei Britney Spears nu ar trebui sa aiba tutela asupra finantelor ei „se insala foarte mult”. Jamie Spears, tatal artistei, a fost desemnat tutore al fiicei lui in 2008, dupa ce ea a dat semne ca ar avea probleme de sanatate…