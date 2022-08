Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a avut o prima reacție dupa ce Silviu Prigoana, fostul ei soț, i-a facut urari pentru logodna ei cu George Restivan. Pare ca cei doi foști soț au ingropat securea razboiului, se ințeleg mult mai bine acum, la ani de zile de cand au divorțat. „Ii urez Casa de piatra! Sa fie sanatoasa…

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu au format in trecut unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondena. S-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, iar intr-un final au decis sa porneasca pe drumuri diferite.

- Silviu Prigoana a oferit o prima reacție, dupa ce Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu Reativan George. Ce a marturisit afaceristul, dar și ce le dorește celor doi indragostiți. Vedeta pare mai fericita ca niciodata de cand și-a gasit liniștea in brațele partenerului ei.

- Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserica cu iubitul ei, George. Vedeta de televiziune a declarat ca este foarte fericita de noua etapa din viața ei și a dezvaluit și care a fost reacția copiilor ei, Eduard și Maximus, din casnicia cu Silviu Prigoana, cand au aflat de decizia mamei lor. In prezent,…

- Vestea ca Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserica cu iubitul George , dupa doar doua luni de relație, a ajuns și la urechile lui Silviu Prigoana, fostul soț al vedetei și tatal copiilor ei. Omul de afaceri i-a facut urari acesteia. Silviu Prigoana a marturisit pentru Impact.ro ca nu il cunoaște pe…

- Adriana Bahmuțeanu a luat pe toata lumea prin surprindere in cursul zilei de ieri, cand a postat o serie de imagini de la logodna. Ea și George, viitorul ei soț, au ales sa faca slujba religioasa, anunțand astfel ca vor sa faca și nunta, in curand. Adriana Bahmuțeanu are doi copii alaturi de Silviu…