Stiri pe aceeasi tema

- O declarație a lui Gica Hagi a ajuns în presa internaționala, iar jurnaliștii de la Goal.com l-au ironizat pe fostul internațional român dupa ce acesta a precizat ca Glasgow Rangers este cea mai buna echipa din Europa. În cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" de…

- Ieri, in Scoția, a avut loc unul din cele mai importante meciuri pentru echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers. Ieri s-a jucat Sferturile Cupei Ligii Scoțiene. Glasgow Rangers ajucat impotriva celor de la Livingston. Din pacate, Glasgow a suferit o infrangere pentru prima data in 27 de meciuri, seara…

- Glasgow Rangers a reușit o noua victorie impresionanta in prima liga din Scoția, pe terenul celor de la Ross County, scor 4-0. Formația antrenata de Steven Gerrard conduce autoritar clasamentul in Scotish Premier League, cu 14 puncte in fața rivalei Celtic. Totuși, „verzii” au trei partide mai puțin…

- Clubul scotian Glasgow Rangers, la care evolueaza fotbalistul roman Ianis Hagi, i-a suspendat pe jucatorii Jordan Jones si George Edmundson, din cauza ca au incalcat protocolul anti-Covid-19 si au participat la o petrecere, noteaza Reuters. Jones si Edmundson au intrat in izolare pentru 14 zile, din…

- Formatia Slavia Praga, la care joaca Nicolae Stanciu, a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Bayer Leverkusen, intr-un meci din grupele Ligii Europa, in care fotbalistul roman Nicolae Stanciu a ratat un penalti, dar a si reusit o pasa de gol, potrivit news.ro.Stanciu,…

- Ianis Hagi a reușit a opta pasa decisiva in acest sezon pentru Glasgow Rangers in toate competitiile. A semnat un assist la reusita din care Aribo a deschis scorul in meciul cu Livingston, terminat 2-0. Iar romanul este lider in campionatul Scotiei la capitolul pase de gol, cu nu mai putin de 6. Alte…

- Glasgow Rangers a obținut sambata o victorie foarte importanta in lupta pentru titlul din Scoția. A invins chiar pe terenul marii rivale, Celtic Glasgow, in Old Firm Derby. A fost 2-0 pentru echipa lui Steven Gerrard, care a ales sa il lase pe banca pe Ianis Hagi. Ba chiar mai mult, internaționalul…

- Ianis Hagi a avut un start modest de sezon, dar pana la pauza provocata de meciurile naționalei și-a revenit clar. Și a devenit unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Glasgow Rangers. Metamorfoza a fost observata și de jurnaliștii scoțieni, care l-au laudat pe internaționalul roman. Cei de la Rangers…