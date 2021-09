Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in Romania sunt vaccinați impotriva COVID 5% dintre elevii cu varsta intre 12 si 15 ani si peste 20% dintre cei cu varsta intre 16 și 19 ani. Conform datelor prezentate luni de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pana acum s-au vaccinat anti-COVID…

- Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Ceremonia de deschidere va avea o durata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a demisionat din Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN). „Va rog sa luati act de renuntarea mea unilaterala la calitatea de memmbru titular al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, institutie pe care cu dezonoare o conduceti”, a scris Cimpeanu…

- Ministrul Educației vrea creșterea duratei anului școlar incepand cu 2022. Sorin Cimpeanu susține ca Romania se afla printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor. Oficialul a precizat ca a facut o propunere in acest sens chiar pentru anul scolar 2021-2022, dar ca aceasta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat joi, la finalul sedintei de guvern, ca programul „Sprijin pentru Bacalaureat, acces la facultate”, inițiat in 2015, va fi extins cu doi ani, suma disponibila fiind de 120 de milioane de euro. El a mentionat ca acest program consta in actiuni remediale,…

- Naveta elevilor va fi decontata in sume stabilite, miercuri, prin ordonanța de Guvern, valoarea medie a unui abonament fiind de 770 de lei per elev pentru 34 de saptamani. Pentru prima data in Romania, va fi platita și naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministrul Educației,…

- Evaluarea Nationala și examenul de Bacalaureat vor avea loc și anul acesta cu respectarea normelor sanitare de protecție. Ministrul Educatiei recomanda insa școlilor sa renunțe la o parte din regulile sanitare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat inspectoratelor scolare eliminarea triajului…