„Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata. Acum vorbesc cu tine de la sala", ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii ofensivei