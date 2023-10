Stiri pe aceeasi tema

- Accident intre Alba Iulia și Micești. O femeie a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada O femeie a fost surprinsa și accidentata, de un autoturism, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, au transmis marți reprezentanții IPJ Alba. Accidentul s-a produs in zona intesecției…

- Metoda prin care o femeie a furat dintr-un magazin Pepco din Alba Iulia. Cum s-a folosit de cei trei copii minori ai sai O femeie din Alba Iulia, care locuiește pe strada Eleșteului din oraș, a fost suspecta intr-un dosar penal pentru furt. Est vorba despre un furt mai atipic care s-a produs intr-un…

- Un mini-telefon mobil a fost gasit intr-o celula din Penitenciarul Gherla, in urma unei percheziții, in 2022. Acum judecatorii au dispus renunțarea la urmarirea penala. Pe 5 aprilie 2022, in jurul orei 9 dimineața, lucratorii din cadrul Peneitenciarului Gherla au efectuat o perchezitie la camera E3.21,…

- O femeie din Alba care a provocat un accident rutier condamnata de judecatori. Viața victimei, a fost grav afectatata O șoferița din Alba care a provocat un accident rutier, in urma caruia un barbat a fost ranit, și a ramas cu mai multe probleme, și-a aflat pedeapsa in instanța. Judecatorii din Alba…

- Scandal in plina strada, in Alba Iulia: O femeie a fost injurata și jignita de un barbat care i-a cerut bani. S-a ales cu amenda de 1.500 de lei Scandal in plina strada, in Alba Iulia: O femeie a fost injurata și jignita de un barbat care i-a cerut bani. S-a ales cu amenda de 1.500 de lei O femeie a…

- Un barbat si o femeie au fost insotiti de un politist la un imobil din zona unde au avut loc exploziile de la Crevedia, iar barbatul ar fi folosit in mod nepermis telefonul mobil in zona in care au loc cercetari, devenind recalcitrant atunci cand i s a atras atentia, informeaza miercuri, 30 august 2023,…

- Apar noi detalii despre cazul unui deținut de la Penitenciarul Gherla, care a gasit pe internet o femeie naiva, pe care a lasat-o fara o gramada de bani. Victima este o femeie din Statele Unite ale Americii, care i-ar fi trimis 400.000 de dolari. Duminica au avut loc percheziții in penitenciar, in celula…

- Un minor din Alba Iulia a furat telefonul mobil al unei femei din oraș. Ce metoda a folosit și cand a fost prins Un tanar din Alba Iulia a fost prins in flagrant de polițiști, dupa ce a furat telefonul unei femei, pe o strada din oraș. Minorul nu a avut timp sa scape deoarece la scurt timp dupa ce…