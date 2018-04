Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt pe ultima suta de metrii cu pregatirile pentru marele veniment ce va avea loc in acest wekeend, botezul fiicei lor. In urma cu puțin timp, soțul vedetei și-a ales ținuta de gala pe care o va purta sambata.(Citește și: GABRIELA CRISTEA, DESPRE TAVI CLONDA: „EU AM…

- Gabriela Cristea a fost invitata recent in cadrul unei emisiuni tv. Vedeta a marturisit ca ea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea „Te vreau langa mine”, pe care a prezentat-o bruneta. Acum, la carma emisiunii este Bianca Dragușanu. Gabriela Cristea l-a cunoscut…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi se bucura de fiecare moment cu micuța lor, Bella Victoria Margot. Cuplul a dezvaluit cand va avea loc botezul fetiței lor, iar prezentatoarea a marturisit ca a luat destul de mult in greutate dupa naștere. Cei doi au amanat creștinarea…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Gabriela Cristea pare sa fie de nedezlipit in ceea ce o privește pe micuța Bella Victoria Margot, fetița sa și a lui Tavi Clonda. Mulți apreciaza ca este o mama desavarșita, un lucru ce reiese din imagini, iar o filmare recenta intarește aceasta idee.