Stiri pe aceeasi tema

- „Vanitatea, in mod cert, pacatul meu preferat”, replica din filmul intitulat „Pact cu diavolul”, a fost distribuita luni de Florin Cițu pe rețelele de socializare. Liderul PNL face trimitere la negocierile pentru formarea noului guvern, care au fost facute din „vanitatea” altor persoane, fiind precum…

- Klaus Iohannis i-a chemat miercuri seara pe liderii liberali la Cotroceni pentru a le cere sa negocieze atat cu USR, cat și cu PSD, dar sa nu renunțe la funcția de premier care trebuie sa le revina liberalilor. Intalnirea a avut loc in contextul in care PNL a inceput o noua runda de negocieri, de aceasta…

- Liderii PNL s-au întâlnit, miercuri seara, cu Klaus Iohannis, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Președintele le-ar fi cerut liberalilor sa negocieze atât cu USR, cât și cu PSD, astfel încât sa-și mențina nominalizarea pentru funcția de premeir. Întâlnirea…

- Liderii PNL si PSD se întâlnesc joi, începând cu ora 14.00, la Parlament, pentru discuții în vederea iesirii din criza guvernamentala care dureaza deja de mai mult de doua luni. Întâlnirea vine în contextul în care PNL a anuntat ca încearca…

- PNL va relua miercuri negocierile cu USR, urmand sa aiba loc o intalnire intre echipele de negociere ale partidelor, spun surse politice pentru Digi24.ro. De asemenea, liderul PNL, Florin Cițu, l-a sunat pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru a stabili o intalnire, insa cel din urma a spus ca il…

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din Ardeal…

- Premierul desemnat sa formeze noul Guvern, Nicolae Ciuca, a ajuns marți, la sediul central PNL, pentru o discuție informala cu colegii de partid legata de coagularea unei majoritați parlamentare. „Țara are nevoie de Guvern”, a indicat acesta, la Modrogan, fara sa ridice problema renunțarii la mandat.…