Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Cineastul american Spike Lee a lansat trailerul oficial al celui mai nou film al sauCineastul american Spike Lee a lansat luni trailerul oficial al celui mai nou lungmetraj al sau, „Da 5 Bloods”, care va fi disponibil pe Netflix incepand cu 12 iunie, anunța news.ro. Filmul ii…

- Filmul "Avengers: Endgame", serialul de televiziune "Stranger Things" si grupul K-pop BTS s-au numarat printre marii castigatorii ai galei Kids' Choice Awards 2020, intr-o editie organizata sambata intr-un format virtual, informeaza site-ul revistei americane Variety. Dupa ce a fost amanata din…

- Mirela Banias a spus lucrurilor pe nume! Bruneta nu s-a mai ascuns și a vorbit deschis despre ceea ce s-a intamplat intre ea și foștii colegi de la show-ul fenomen de pe Antena 1, „Insula Iubirii”.

- Trupa americana de grunge-rock Pearl Jam lanseaza vineri, pe platforma Apple TV, proiectul audio-video "Gigaton Visual Experience", ce ilustreaza noul album "Gigaton", in contextul in care nu poate fi prezentat in cinematografe din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. Filmul va fi disponibil…

- Dintre toate lucrurile facute in familie de Paște - care anul acesta va fi sigur atipic, din pricina pandemiei e Covid - unul e neatins de interdicții și restricții: vizionarea filmelor tematice, alaturi de familie. Iata ce filme de Paște - sau, in cazul desenelor animate, cu iepurașii atat de iubiți…

- Un barbat din Botoșani a evadat, in noaptea de vineri spre sambata, dintr-un hotel unde se afla in carantina. El a folosit un cearceaf pentru a cobori pe geam. Pe numele lui au fost deschise doua dosare penale.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata…

- Principiul de selectie ramane acelasi: sa fie si pe gustul celui care vede doar arta din filme, dar si pe gustul celui nepretentios care vrea doar sa se relaxeze. Fara insa sa-si iroseasca timpul. Sa-ncepem cu un film din 2018 despre care, pe nedrept, s-a vorbit prea putin in acel an. Hotel Mumbai este…

- Documentarul "Maria, Inima Romaniei" a fost proiectat marti la Cinemaximum Atakule, in Ankara, in cadrul evenimentului "Red Carpet Screening Event" organizat de Ambasada Romaniei in Turcia cu ocazia Zilei Internationale a Femeii. Au sustinut scurte alocutiuni ambasadorul Romaniei in Republica…