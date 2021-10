Narcis Raducan, un apropiat al lui Edi Iordanescu și fost colaborator al antrenorului, afirma ca tehnicianul e liniștit in ciuda declarațiilor facute in ultima vreme de Gigi Becali, patronul FCSB. „Eu am vorbit puțin cu Edi și l-am simțit destul de liniștit. Era stapan pe el. Era bucuros, cat poate fi, ca sunt rezultate. E preocupat și el de situația echipei din punct de vedere medical, dar e liniștit. ...