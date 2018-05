Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin care Times New Roman a fost amendat pentru discriminarea femeilor din PSD, publicatia a transmis ca va da in judecata CNCD.

- Timesnewroman va contesta in instanța amenda de la CNCD, anunța publicația online de satira, intr-un comunicat publicat pe site-ul timewsnewroman.ro. Timesnewroman va contesta in instanța amenda de la CNCD, dupa ce va primi motivarea deciziei. Publicația spune ca, oficial, CNCD nu a comunicat și ca…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 25.04.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesnewroman.ro, cel care a postat un articol cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’, in data de…

- Cotidianul de opozitie Magyar Nemzet se va inchide, miercuri, dupa 80 de ani de aparitie in print, la doar doua zile dupa ce Viktor Orban si-a asigurat un nou mandat la Budapesta. Ziarul este detinut de Lajos Simicska, pana nu demult unul dintre prietenii lui Orban, partener de incredere in reteaua…

- CNCD reia audierile in cazurile Iohannis si Kovesi. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) are programata luni, 26 martie, audierea partilor implicate in dosarul intocmit ca urmare a sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale…

- Comisiile juridice, pentru egalitate de sanse si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor au validat marti cele sapte candidaturi pentru un post de membru in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), pentru un mandat de cinci ani, urmand ca…

- Gigle Stirbu, vicepresedinte al PNL, critica decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in cazul premierului Viorica Dancila. Stirbu considera ca, dupa ce i-a scutit de amenda atat pe fostul premier Mihai Tudose cat si pe actualul prim-ministru, CNCD a devenit “institutie de…