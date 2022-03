Cum a pregătit Putin războiul din Ucraina. Documentar-premieră în România (VIDEO) Postul B1 TV va difuza duminica, de la ora 15:45, in exclusivitate in Romania, documentarul ”Razboiul lui Putin”, o ancheta realizata de catre echipa Frontline a postului PBS. Filmul a avut premiera in Statele Unite la inceputul acestei saptamani, B1 TV fiind printre primele posturi din lume care il va difuza. Documentarul are ca subiect principal razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei. Investigația jurnalistica prezinta modul in care Vladimir Putin a pregatit acest deznodamant violent inca din primii ani ai mandatului sau, un plan pe termen lung al conducatorului de a face din Rusia, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Documentarul ”Razboiul lui Putin”, o ancheta realizata de catre echipa Frontline a postului PBS, va fi difuzat duminica, de la ora 15:45, in exclusivitate in Romania, de catre postul B1 TV. Filmul a avut premiera in Statele Unite la inceputul acestei saptamani, B1 TV fiind printre primele posturi din…

- Daca Rusia e sancționata, nici Moscova nu se lasa mai prejos: cotidianul francez Le Monde informeaza ca “Rusia a anunțat sancțiuni impotriva președintelui american Joseph Biden și a secretarului de stat al acestuia, Antony Blinken”. Rusia a dispus, totodata și sancționarea premierului canadian Justin…

- Consilierul pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, a declarat ca SUA vor impune „consecințe adecvate” Rusiei, dupa uciderea jurnalistului american Brent Renaud. Vestea morții jurnalistului a fost „șocanta și ingrozitoare”, a spus el, iar oficialii americani se vor consulta cu oficialii ucraineni…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…

- „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț”, spune Kremlinul , acuzand Statele Unite ca duc o „campanie de propaganda” in legatura cu avertismentele sale de invazie. „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca „isteria Casei Albe este mai…

- O invazie militara rusa in Ucraina, marcata de o campanie masiva de raiduri aeriene si un “atac rapid” asupra Kievului, reprezinta o “posibilitate foarte reala” in urmatoarele zile, a avertizat Casa Alba, consilierul pentru securitate, Jake Sullivan, indemnandu-i americani sa paraseasca Ucraina “in…

- Documentarul ”Ascensiunea lui Vladimir Putin” reprezinta biografia liderului rus, ascensiunea sa la putere, politica Rusiei dupa dizolvarea URSS-ului, dar și relația cu Statele Unite. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Vladimir Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca…