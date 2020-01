Cum a pozat-o Smiley pe Gina Pistol Smiley și Gina Pistol se afla intr-o binemeritata vacanța, in Thailanda. Deși cei doi nu posteaza pe rețelele de socializare fotografii impreuna, Smiley a confirmat in exclusivitate pentru Revista Unica ca el și frumoasa prezentatoare de televiziune formeaza un cuplu și locuiesc impreuna. Dupa ce a revenit din Asia, unde a filmat pentru sezonul trei al emisiunii Asia Express, Gina nu a stat prea mult prin Romania ca a și plecat in concediu cu Smiley. Artistul a promis fanilor de pe Instagram ca va posta o imagine și cu persoana cu care se afla in Thailanda și la scurt timp a postat o poza cu picioarele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

