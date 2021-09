Cum a plecat Anca Dragu chiar când ar fi fost normal să stea Intr-o dimineața friguroasa, acum cateva zile, am vazut-o pe doamna Anca Dragu, președinta Senatului, la un forum economic. Ea a vorbit și a plecat dupa 10 minute, deși urmau la microfon antreprenori, oameni care se straduiesc sa-și țina afacerile in viața sau sa inoveze.Anca Dragu a deschis lucrarile forumului cu un discurs in fața unei asistențe formate din antreprenori, manageri, finanțiști, bancheri, reprezentanți ai unor mari companii din Romania, lume subțire de business, așa cum ii sta bine unui astfel de eveniment in care se schimba idei și se „ronțaie” starea actuala și tendințele economiei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, la Digi24, ca vestea mortii lui Ion Caramitru schimba total viata culturala. „Este o zi neagra pentru Romania, dupa ce, dimineata a murit Ion Patzaichin , iar dupa amiaza ne aduce o veste care schimba total viata culturala”, a declarat Bogdan Gheorghiu.…

- Numarul tot mai mare de catei abandonati la marginea Capitalei mobilizeaza autoritatile din Bucuresti-Ilfov. Acestea vor sa-i descurajeze pe cei care intentioneaza sa recurga la astfel de gesturi dar si sa dea un impuls adoptiilor.

- Actualii si viitorii proprietari de automobile Tesla vor putea selecta din meniu limba romana pentru interfata automobilului in urma unui update „over the air”. Updateul urmeaza sa ajunga la toate automobilele in urmatoarele zile, potrivit celor de la Tesla. Tesla a deschis la mijlocul lunii…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a marturisit ca deși s-a nascut fata, mereu a simțit ca este, de fapt, baiat. Roxen, cantareața care a reprezentat Romania la Eurovision 2021, a facut o marturisire șocanta. Pe TikTok, artista a marturisit ca inca de mica simte ca este un baiat in trup…

- Unul locuiește in Romania, iar celalalt in Germania! Augustin Viziru, actorul in varsta de 40 de ani, a dezvaluit in ce relație e cu Lucian, fratele lui. Au jucat impreuna in aceleași telenovele, au avut aceleași proiecte, dar acum urmeaza drumuri diferite. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , Augustin…

- “Luca” este o poveste amuzanta și emoționanta despre prietenie, ieșirea din zona de confort și o aventura de neuitat care le schimba viața protagoniștilor – doi simpatici monștri marini adolescenți. “Acest film este despre prietenia care iți schimba viața. E practic o scrisoare de dragoste catre verile…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca, in calitate de presedinte al liberalilor, a avut un parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis care a functionat “aproape fara cusur”, precizand ca a fost o colaborare extrem de buna si asa va fi si de acum inainte.…